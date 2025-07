Após surto de sarampo na Bolívia, Brasiléia promove Dia D de vacinação contra a doença

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no sábado (12) o Dia de Vacinação Contra o Sarampo. A ação contará com seis pontos de imunização funcionando das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, em diferentes regiões do município.

A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra a doença, considerada altamente contagiosa e com potencial para causar complicações graves, como pneumonia, encefalite e até a morte, especialmente em crianças pequenas.

A vacina é gratuita, segura e recomendada para pessoas com idade entre 6 meses e 59 anos. Segundo a coordenadora do Programa de Imunização do município, Carol Santiago, a vacinação é fundamental para conter possíveis surtos e evitar a reintrodução do vírus em áreas onde a doença já estava controlada. Ela destacou que a vacina tríplice viral também contribui para a imunidade coletiva.

Carol alertou para a importância da adesão da população diante dos 80 casos confirmados na Bolívia, país vizinho ao Acre, inclusive na cidade de Cobija, que faz fronteira com Brasileia.

Os pontos de vacinação disponíveis no sábado serão: UBS Francisco de Assis, UBS Tufic Mizael Saady, UBS Antônio Monteiro dos Reis, Farmácia Municipal, Ponte Wilson Pinheiro e Frios Vilhena. A vacinação contra o sarampo segue disponível diariamente nas Unidades Básicas de Saúde do município.