Arrecadação de impostos cresce no Acre e ultrapassa R$ 3,2 bilhões no primeiro semestre de 2025

A arrecadação de tributos no Acre registrou alta no primeiro semestre de 2025. Dados do Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), revelam que os contribuintes do estado destinaram mais de R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos entre janeiro e junho deste ano. O valor representa um aumento de quase R$ 270 milhões em relação ao mesmo período de 2024.

Na comparação com os R$ 2,93 bilhões arrecadados no primeiro semestre do ano passado, o crescimento nominal foi de 9,2%. Apesar disso, o volume arrecadado ainda corresponde a apenas 0,16% de tudo o que é pago em impostos no Brasil, evidenciando a baixa representatividade econômica do estado no cenário nacional.

Entre os municípios, a capital Rio Branco apresentou incremento de aproximadamente 9,4% na arrecadação. Foram R$ 125 milhões recolhidos nos seis primeiros meses de 2025, contra R$ 114 milhões no mesmo período do ano anterior — um avanço de R$ 11 milhões.

Cruzeiro do Sul, segundo maior município do estado, também apresentou alta. A arrecadação chegou a R$ 133,4 milhões no primeiro semestre deste ano, ante R$ 121,9 milhões em 2024 — crescimento de quase R$ 12 milhões.