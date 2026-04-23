A orientação é que moradores fiquem atentos a avisos oficiais e evitem áreas de risco durante períodos de chuva intensa

A previsão de chuvas para esta sexta-feira (24) acende o alerta para possíveis transtornos em municípios acreanos, especialmente nas regiões de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. De acordo com o cenário de risco geo-hidrológico divulgado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) para o país, há possibilidade moderada de alagamentos e transbordamentos de canais urbanos nessas áreas.

O alerta leva em consideração a previsão de pancadas de chuva com intensidade entre moderada e forte ao longo do dia, o que pode sobrecarregar sistemas de drenagem, principalmente em locais com infraestrutura deficiente. Além disso, o nível elevado dos principais rios do estado é um fator que agrava a situação, dificultando o escoamento da água da chuva.

Com isso, áreas urbanas mais vulneráveis podem registrar acúmulo de água, aumentando o risco de transtornos para moradores, como invasão de residências e dificuldades no tráfego.

Embora o risco no Acre seja classificado como moderado, a recomendação é de atenção redobrada por parte da população, especialmente em regiões historicamente afetadas por alagamentos. Já no Pará, o cenário é mais crítico, com risco considerado alto para ocorrências semelhantes.

Órgãos de monitoramento seguem acompanhando as condições climáticas e o comportamento dos rios ao longo do dia. A orientação é que moradores fiquem atentos a avisos oficiais e evitem áreas de risco durante períodos de chuva intensa.