Atividades interativas e jogos digitais movimentam o Espaço Sebrae na Expoacre; conheça

Buscando disseminar o empreendedorismo de maneira lúdica e divertida, o Sebrae apresenta diversos jogos e atrações interativas para os visitantes da Expoacre 2025.

A grande novidade deste ano é o Empreende Room, uma experiência imersiva, no formato escape room, onde um grupo de pessoas entra em uma sala temática e precisa resolver enigmas para escapar, dentro de 20 minutos, recebendo um brinde ao final do game.

Os visitantes também podem interagir e conhecer jogos digitais desenvolvidos por criadores acreanos, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e impulsionar o mercado local de games. Além disso, há um espaço dedicado para a LIS, a Inteligência Artificial do Sebrae, que tira dúvidas sobre negócios e captura uma selfie personalizada.

O diretor técnico Kleber Campos destaca que os espaços interativos foram pensados para aproximar o público do universo do empreendedorismo. “São ambientes dinâmicos, com experiências imersivas, conteúdos relevantes mostrando, na prática, como a inovação e a criatividade impulsionam os pequenos negócios”.

Estão disponíveis para o público jogos tradicionais como roleta premiada e tiro ao alvo, pensadas em gerar conexão com o público, além de conectá-lo com as soluções Sebrae. Os participantes concorrem a brindes, distribuídos conforme disponibilidade.

Outra iniciativa que dá direito a brindes para os participantes é o Passaporte do Empreendedor. A dinâmica consiste em percorrer os espaços do Sebrae e carimbar o mapa nos pontos indicados para concorrer a prêmios. As Pessoas Jurídicas participantes podem concorrer ao sorteio de uma viagem para a Feira do Empreendedor em São Paulo, com subsídio de até R$ 6 mil. O sorteio acontecerá no dia 3 de agosto, às 21h30.

O horário de funcionamento do Sebrae é de 18h às 22h. Para mais informações sobre as ações da instituição na Expoacre acesse o Instagram @SebraenoAcre.