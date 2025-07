Atração da Expoacre, Zezé Di Camargo fez show na Praia da Base na década de 80

O show do cantor Zezé Di Camargo, programado para a próxima segunda-feira (28) na ExpoAcre 2025, não marcará a primeira vez do artista em solo acreano.

Zezé já se apresentou no Acre ainda em seu começo de carreira, no ano de 1987, em um evento realizado na Praia da Base localizada na capita acreana, Rio Branco.

O cantor não será a única atração gratuita da Expoacre 2025, contando também com shows de Gusttavo Lima, Matheus & Kauã e Jorge & Mateus. Para aqueles que tiverem interesse em participar dos shows gratuitos da maior feira agropecuária do estado do Acre, basta procurar os pontos de troca para fazer a retirada dos ingressos.