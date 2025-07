Aumento de tarifas dos EUA não deve afetar indústria da madeira no Acre a curto prazo

O recente aumento tarifário anunciado pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos importados não deve impactar significativamente o setor madeireiro do Acre no curto prazo. A avaliação é de Thyago Barlatte, representante do Sindicato das Indústrias de Madeiras do Estado do Acre (Sindusmad), em entrevista ao ContilNet no espaço da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), durante a Expoacre 2025.

Segundo Barlatte, o volume de exportações acreanas para o mercado norte-americano ainda é pequeno em comparação com outros destinos.

“Mais imposto nunca é bom e com certeza afeta as indústrias do estado. Mas, no caso do Acre, a porcentagem que vendemos para os Estados Unidos é baixa. Nosso grande mercado é a Europa”, explicou.

Apesar do impacto limitado no presente, o representante do Sindusmad alertou para possíveis reflexos futuros da medida.

“Pode ser que no mercado futuro haja prejuízo, mas por enquanto o nosso mercado com os Estados Unidos é pequeno. Dá para ficar tranquilo nesse futuro próximo”, completou.

Veja o vídeo: