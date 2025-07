Bhaskar, irmão gêmeo de Alok, vem direto do Tomorrowland para a Tribe Beat na ExpoAcre 2025

O DJ Bhaskar, irmão gêmeo de Alok e um dos nomes mais respeitados da música eletrônica brasileira, será a principal atração da Tribe Beat, maior festa do gênero em Rio Branco, durante a ExpoAcre 50. Bhaskar chega ao Acre direto do Tomorrowland, o maior festival de música eletrônica do mundo, realizado na Bélgica, onde se apresentou recentemente.

A Tribe Beat acontecerá no Parque de Exposições Wildy Viana e contará ainda com os DJs Cat Dealers e Jord no line-up principal. O evento marca a retomada da festa, que já é tradição no calendário da ExpoAcre e promete reunir centenas de fãs das batidas eletrônicas.

Os ingressos estão disponíveis em pontos físicos e pela internet, com opções de Ala VIP e Front Stage. A organização destaca que o evento terá estrutura de ponta, incluindo som de alta qualidade, efeitos visuais e ambientação temática.