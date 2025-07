Biancardi em festa de filha de Neymar vira alvo de piadas e debate na web

A influenciadora Bruna Biancardi marcou presença na festa de 1 ano de Helena, filha do jogador Neymar Júnior com a modelo Amanda Kimberlly. O evento, celebrado na última quinta-feira (3 de julho) em uma chácara em Jundiaí, no interior de São Paulo, reuniu familiares do atleta, incluindo sua mãe, Nadine Gonçalves, a irmã, Rafaella Santos, e a filha Mavie. No entanto, foi a presença de Biancardi que roubou a cena e virou motivo de piada e debate nas redes sociais.

“Família tradicional” e reações da internet

A festa de Helena foi um evento íntimo, mas a participação de Bruna Biancardi gerou estranhamento em muitos internautas. No X (antigo Twitter), as perguntas e ironias se multiplicaram: “Não sei o que pensar da Biancardi, evoluída? Sem senso? Sem noção?”, questionou uma internauta. Outra ironizou: “Essa família tradicional brasileira tá um pouco confusa”. Houve também quem questionasse o “amor próprio” da influenciadora: “Gente, cadê o amor próprio dessa mulher?”.

As brincadeiras e críticas continuaram. “Faltou senso da parte dela”, apontou uma seguidora. Um internauta comentou, indignado: “O cara traiu a Biancardi quando ela estava grávida, ainda engravidou a amante, e ela ainda vai no aniversário da filha da amante. PQP, dinheiro compra tudo mesmo”. Outra seguidora foi mais dura: “Tem mulher que se submete a cada coisa pra não perder a vida boa, até pobre se valoriza mais”.

Entendimento e carinho familiar

No início do ano, Amanda Kimberlly já havia usado as redes sociais para desmentir uma suposta “rixa” com Bruna Biancardi. Na época, ela pediu que sua filha, Helena, não fosse alvo de ataques e garantiu que as duas não são inimigas. “O episódio da curtida: foi um grande mal entendido, que já foi resolvido (internamente) entre nós”, disse Amanda, acrescentando: “Parem de acreditar em tudo que circula na internet, só acredite em algo quando se tiver PROVAS, ou quando os dois lados contarem a sua versão. Não criem teorias através de achismo”.

A avó coruja, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Júnior, também compareceu à festa e demonstrou todo seu carinho pela neta nas redes sociais. Em uma publicação emocionante, ela se declarou para a pequena: “Meu bebê, feliz aniversário! Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te façam infinitamente feliz. Que Deus te abençoe e te cubra de todo e qualquer mal. Estarei aqui sempre que precisar. Feliz aniversário!”.

