23/04/2026
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Gisele Bündchen revela por que abandonou o veganismo

Gisele abandonou veganismo por anemia e segue dieta

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 09:44
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Gisele Bündchen revela por que abandonou o veganismo
Reprodução/Redes sociais.

Reconhecida mundialmente por seu estilo de vida ultra-saudável, Gisele Bündchen surpreendeu os fãs ao detalhar, em sua obra mais recente, as dificuldades que enfrentou com o veganismo radical. No livro Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma, a gaúcha explica que, embora admire a filosofia, seu corpo começou a enviar sinais de alerta que não puderam mais ser ignorados.

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Os Sinais do Corpo

Mesmo com acesso aos melhores profissionais do mundo, Gisele enfrentou obstáculos biológicos que comprometeram sua energia:

  • Anemia Persistente: A modelo revelou quadros recorrentes de deficiência de ferro. Mesmo com suplementação pesada, seus exames de sangue não atingiam os níveis ideais sem o aporte da proteína animal.

  • Desconforto Digestivo: Para compensar as proteínas, a top model intensificou o consumo de leguminosas (como feijões e grãos), o que resultou em inchaço abdominal constante e gases.

  • A Recomendação Médica: A decisão de mudar não foi estética, mas clínica. Médicos recomendaram a reintrodução moderada de carne e derivados para restaurar sua vitalidade.

Com informações do Metrópoles.

A Regra 80/20

Hoje, Gisele não se prende a rótulos e adota o que chama de “dieta intuitiva”. O prato da modelo segue uma proporção específica:

  1. 80% de Vegetais: A base da alimentação continua sendo plantas, frutas e legumes orgânicos.

  2. 20% de Proteína Animal: Pequenas porções de carne, ovos ou derivados que garantem o equilíbrio nutricional necessário para sua rotina.

“Ouça o seu Corpo”

A lição principal que Gisele traz em 2026 é a de que a biologia individual deve prevalecer sobre ideologias alimentares rígidas. “Aprendi a ouvir meu corpo e fazer o que é melhor para ele”, reflete a modelo, destacando que o bem-estar real vem da sustentabilidade do organismo a longo prazo.

O livro Nutrir já desponta como um dos mais vendidos na categoria de saúde, servindo de guia para quem busca uma conexão maior com a comida sem a pressão da perfeição ou do radicalismo.

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