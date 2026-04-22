Companheiros de cena na série de sucesso da Prime Video, como Karl Urban e Nathan Mitchell, viajaram para prestigiar os noivos

O mundo de Hollywood celebrou, neste sábado (18), o casamento dos atores Jack Quaid e Claudia Doumit. A cerimônia, realizada na Austrália, reuniu um verdadeiro “quem é quem” do cinema e da televisão mundial. Além da presença emocionante dos pais do noivo, as lendas Meg Ryan e Dennis Quaid, a lista de convidados contou com nomes do primeiro escalão, como Tom Hanks e Kevin Costner.

Como não poderia deixar de ser, o elenco da série The Boys, onde o casal trabalha junto, marcou presença em peso. Nomes como Karl Urban, Nathan Mitchell e Colby Minifie foram vistos celebrando a união dos colegas de set.

Trajetória de Jack Quaid: O herdeiro do talento

Filho de dois dos maiores nomes do cinema dos anos 80 e 90 (Meg Ryan e Dennis Quaid), Jack Quaid, de 33 anos, trilhou seu próprio caminho com sucesso. Ele estreou nas telonas em Jogos Vorazes (2012), mas alcançou o estrelato global ao interpretar o protagonista Hughie Campbell em The Boys. Recentemente, Jack também se destacou em produções de peso como o novo Pânico (2022) e o premiado Oppenheimer (2023), além de dar voz a Clark Kent na animação Minhas Aventuras com o Superman.

Trajetória de Claudia Doumit: Talento e versatilidade

A noiva, a australiana Claudia Doumit, de 34 anos, voltou para casa para dizer o “sim”. Claudia ganhou destaque inicial na série de ficção científica Timeless, onde interpretou Jiya Marri. No entanto, foi como a complexa e poderosa Victoria Neuman em The Boys que ela conquistou a crítica e o público internacional. Além de sua carreira na TV, Claudia é conhecida no mundo dos games por dar vida (e voz) à personagem Farah Karim na franquia de sucesso Call of Duty: Modern Warfare.

O casal, que sempre manteve o relacionamento com discrição, viu a amizade nos bastidores da série da Prime Video evoluir para um romance que agora se consolida no altar.