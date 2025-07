Bocalom designa Alysson e Rennan para liderar comissão de negociações com sindicatos

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (8) o Decreto nº 2.295/2025, que altera a composição da Comissão Especial de Negociação com Entidades Sindicais e Classistas.

Com a mudança, o vice-prefeito Alysson Bestene foi nomeado coordenador-geral da comissão, enquanto o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, assume como coordenador-geral adjunto.

A alteração modifica o Decreto nº 1.970, de 22 de maio deste ano, que instituiu a comissão. O novo texto mantém os demais membros já nomeados anteriormente, sem alterações em suas funções.

A comissão tem como objetivo conduzir negociações com representantes de sindicatos e entidades classistas que atuam no município, buscando dialogar sobre pautas trabalhistas, reajustes, condições de trabalho e outras demandas do funcionalismo público.