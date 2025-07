Bocalom recebe apoio popular durante visita às obras do novo Mercado Elias Mansour

Durante visita técnica às obras do novo Mercado Elias Mansour, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi abordado por ambulantes e feirantes que atuam nas imediações do canteiro de obras. O encontro espontâneo destacou o apoio da categoria aos investimentos da Prefeitura em infraestrutura urbana e rural.

Os trabalhadores agradeceram pelas obras em andamento e pela recuperação dos ramais, consideradas essenciais para o escoamento da produção agrícola. Um dos feirantes relembrou o apoio a Bocalom desde a gestão em Acrelândia e citou a pavimentação da estrada C-401 como exemplo de avanço. “Na primeira eleição dele, puxei voto com força. Antes atolava até boi, hoje está tudo asfaltado”, afirmou.

O prefeito respondeu aos elogios destacando o compromisso com a continuidade das obras. Ele mencionou a construção da ponte no ramal Caipóra, na região do bairro alto “Estive lá mais um mês e a ponte estará pronta. Vamos rebaixar um pouco as cabeceiras, mas vai ficar boa”, disse.

As obras do novo Mercado Elias Mansour fazem parte de um pacote de ações estruturais da Prefeitura, que inclui pavimentação de ramais, recuperação de pontes e valorização de espaços públicos de comercialização. A iniciativa beneficia diretamente produtores, comerciantes e consumidores de Rio Branco.