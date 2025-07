Bocalom sanciona nove leis aprovadas na Câmara antes do recesso parlamentar; VEJA

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (16), diversas leis aprovadas pela Câmara Municipal antes do recesso parlamentar, que teve início na terça-feira (15).

Entre as matérias sancionadas está a Lei municipal nº 2.577 de 30 de junho de 2025, que dispõe sobre a Criação do Programa Municipal de Atenção e Orientação às Mães Atípicas no Município de Rio Branco.

Outra lei publicada é a de número 2.583 de 09 de julho de 2025, que proíbe a contratação de shows, artistas ou a realização de eventos abertos ao público infanto-juvenil ou denominados “familiares” que envolvam conteúdo sexual explícito.

Confira todas as leis sancionadas:

Leis prefeitura