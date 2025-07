Bocalom torna sem efeito nomeação de Marcio Pereira e coloca Renan Biths na articulação política

O prefeito Tião Bocalom tornou sem efeito a nomeação do secretário-adjunto de Governo (Segov), Marcio Pereira, que havia sido colocado no cargo de secretário de Articulação Institucional, na última segunda-feira (30).

A anulação do decreto saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (3).

O secretário municipal de Saúde, Renan Biths, foi nomeado para o cargo de articulador político, na mesma edição do DOE. A informação foi dada com exclusividade pela reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (3).

Renan ocupa os dois cargos de forma cumulativa.