‘Boliviano’ é executado a tiros em ramal no Acre; vítima foi chamada para “encontro” antes do crime

Um homem identificado como José Fernando Câmara Aramuru, de 30 anos, conhecido pelo apelido de “Boliviano”, foi executado com seis tiros na tarde deste domingo (6), em um trecho do Ramal Fontenele de Castro, na zona rural de Epitaciolândia, interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia Militar do 5º Batalhão, o corpo foi encontrado por moradores em uma área conhecida como Ramal do Cachorrinho, que é acessada pelo Ramal Fontenele de Castro. As forças de segurança foram acionadas e, ao chegarem ao local, confirmaram o crime. A vítima apresentava seis perfurações de arma de fogo, sendo três na nuca e três nas costas, em uma execução típica.

Segundo a investigação preliminar da Polícia Civil, José Fernando teria deixado sua motocicleta na área urbana de Epitaciolândia e seguido, possivelmente acompanhado, em direção ao local onde foi morto.

O motivo do crime ainda é incerto, mas a Polícia Civil trabalha com várias linhas de investigação, incluindo possível envolvimento com o crime organizado, acerto de contas ou queima de arquivo. Um desentendimento recente também está sendo considerado.

José Fernando trabalhava como auxiliar de soldador na região de fronteira e, segundo familiares, saiu de casa após ser chamado por um homem ainda não identificado.

O corpo foi removido para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e depois encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os exames de praxe.

A Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia segue investigando o caso e busca pistas que possam levar aos responsáveis pelo homicídio. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.