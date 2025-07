Cabaré em Fortaleza cobra ‘Tarifa do Trump’ de turista americano: ‘Taxa extra de 50%’

Uma nota fiscal inusitada, supostamente emitida por um cabaré em Fortaleza (CE), viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (10), ao mostrar a cobrança de uma taxa extra de 50% a um turista dos Estados Unidos. O motivo? Uma resposta bem-humorada à nova medida anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump contra produtos brasileiros.

O bilhete, que circula em grupos de WhatsApp e perfis no X (antigo Twitter), registra claramente a descrição “Tarifa do Trump – 50%” adicionada ao valor final da conta, como forma de “retaliação” à tarifa anunciada pelo republicano sobre produtos do Brasil exportados aos EUA.

A atitude, ainda não confirmada oficialmente pelo estabelecimento, tem sido vista como uma forma criativa de protesto. A identidade do turista que teria recebido a cobrança também não foi divulgada, e o nome do cabaré não aparece de forma explícita no bilhete.

A repercussão veio na esteira de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feitas um dia antes, em que afirmou que o Brasil reagirá à decisão americana com base na Lei de Reciprocidade Econômica, sancionada em abril. A legislação permite ao governo federal suspender concessões comerciais e impor restrições a bens e serviços importados de países que prejudiquem a competitividade brasileira.

Segundo Lula, a justificativa apresentada por Trump para o tarifaço – um suposto déficit na balança comercial com o Brasil – não condiz com a realidade. “Se eles aumentarem tarifa, nós vamos aumentar também. Se não quiserem comprar da gente, a gente também deixa de comprar deles”, disse o presidente.