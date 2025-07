Caminhão boiadeiro derruba fiação elétrica e danifica semáforo no Centro de Rio Branco

Um caminhão boiadeiro de grande porte causou transtornos no trânsito na noite desta terça-feira (29) ao derrubar parte da fiação elétrica e danificar um semáforo no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, em Rio Branco.

O veículo havia saído do Ramal dos Paulistas, no município de Porto Acre, transportando gado com destino à localidade conhecida como “Quatro Bocas”, no município de Senador Guiomard.

Durante o trajeto pelo Centro da capital acreana, o caminhão enroscou-se na fiação elétrica e atingiu a estrutura do semáforo, provocando a queda dos cabos e gerando risco para motoristas e pedestres que transitavam pela região.

Equipes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) e da Energisa foram acionadas para controlar o tráfego e realizar os reparos necessários na rede elétrica e no sistema de sinalização.

Não houve registro de feridos, mas o incidente causou lentidão no trânsito e deixou parte da via interditada por algumas horas.

Veja o vídeo: