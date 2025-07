Caminhão de lixo é roubado e coletores são feitos reféns em zona rural do interior do Acre

Trabalhadores do serviço de coleta de lixo viveram momentos de tensão na manhã de sexta-feira (4), o município de Capixaba, interior do Acre. Eles foram sequestrados por criminosos armados enquanto realizavam a descarga de resíduos na zona rural da cidade.

Segundo relatos das vítimas, três homens encapuzados renderam a equipe no momento em que o caminhão era manobrado para o descarte. Os suspeitos roubaram pertences e celulares, e separaram o grupo: um dos criminosos fugiu conduzindo o caminhão, enquanto os outros dois mantiveram os coletores como reféns em uma área de mata fechada.

O crime foi presenciado por uma testemunha que passava pelo local. Ela acionou um conhecido, que, por sua vez, procurou o 1º Pelotão da Polícia Militar em Capixaba. Com base nas informações recebidas, uma guarnição seguiu rapidamente em direção ao Ramal Brasil/Bolívia, no km 12, nas imediações do lixão municipal.

O caminhão foi localizado abandonado pouco tempo depois. Durante varreduras na região, os policiais encontraram os trabalhadores amarrados, mas conscientes e sem ferimentos graves.

Apesar das buscas realizadas em conjunto entre a Polícia Militar do Acre e a Policía Nacional Boliviana, nenhum dos envolvidos foi localizado até o momento. O caso segue sob investigação.

As vítimas e o veículo foram levados à delegacia de Capixaba, onde foi registrado o boletim de ocorrência e adotadas as medidas cabíveis.