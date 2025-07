Caso Aurora: após enxerto, bebê vai passar por nova avaliação; médicos não descartam amputação

Aurora Maria, vítima de queimaduras de 2º e 3º graus enquanto tomava banho em uma maternidade de Cruzeiro do Sul (AC), segue em tratamento no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG). A equipe médica deve avaliar a bebê nos próximos dias, para verificar a reação do corpo da criança ao enxerto realizado recentemente.

Aurora passou por cirurgia no dia 9 de julho, quando os médicos fizeram um enxerto nos pés. A decisão sobre a eficácia do procedimento deve ser tomada nesta quinta-feira (17). Caso o corpo não aceite o enxerto, ela poderá ser submetida a uma nova intervenção cirúrgica. A amputação de alguns dedos, segundo os profissionais de saúde, será considerada apenas se houver rejeição do tecido ou infecção grave.

De acordo com o pai, Marcos Oliveira, em entrevista ao G1, a recuperação da filha ainda é delicada. A cada troca de curativo, os médicos avaliam se há melhora nas áreas afetadas. Ele conta que os ferimentos são profundos e que durante o tratamento foram encontradas partes da perna com tecidos expostos.

“Eles só vão amputar se não tiver mais jeito, estão tentando de tudo”, relatou o pai ao portal.

A bebê foi levada ao hospital de referência em Minas Gerais no fim de junho, após complicações causadas pelas queimaduras. Ao chegar na unidade, chegou a sofrer uma parada cardíaca e ficou 39 minutos sem sinais vitais. Apesar disso, Aurora deixou a UTI e apresenta sinais de estabilidade.

Além do tratamento das queimaduras, a criança também faz uso de medicação voltada ao sistema neurológico, por conta do tempo em que ficou sem oxigenação. A equipe médica acompanha de perto sua evolução, com atenção às possíveis sequelas.