Caso Juliana Chaar: acusado foge da polícia e parentes são presos ao tentar acobertá-lo

A Polícia Civil do Acre realizou uma operação neste sábado (12) para prender Diego Luiz Gois Passos, acusado de atropelar e matar Juliana Chaar Marçal, no mês passado, após uma discussão em frente a um bar em Rio Branco. O investigado estava escondido em uma chácara, mas conseguiu fugir momentos antes da chegada dos agentes.

Durante a ação, familiares de Diego foram presos por tentar acobertar a fuga e por porte ilegal de arma de fogo. Um homem e uma mulher, identificada como prima do acusado, foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla). As armas encontradas no local também foram apreendidas.

A fuga reforça a gravidade do caso, que já teve a prisão temporária de Diego mantida pela Justiça na sexta-feira (11), após o juiz considerar má-fé por parte da defesa e risco à ordem pública.

Diego continua foragido, e a polícia mantém as buscas. O caso segue em investigação e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.