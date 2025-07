Caso Yara Paulino: delegado revela informações inéditas sobre investigação de bebê desaparecida

Quase quatro meses após o assassinato de Yara Paulino, de 25 anos, ocorrido no dia 24 de fevereiro, na Cidade do Povo, em Rio Branco, a filha da vítima, a bebê Cristina Maria, ainda não foi localizada. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha com a possibilidade de que a criança tenha sido retirada do convívio dos pais de forma consensual e, posteriormente, mantida em paradeiro desconhecido.

Em entrevista ao ContilNet, o delegado Alcino Júnior, responsável pelo caso, revelou detalhes que reforçam essa linha de investigação. Segundo ele, há indícios de que a própria mãe da criança teria participado de um possível acordo para entregar a filha a terceiros, prática que, segundo o delegado, embora ilegal, não é incomum em contextos de vulnerabilidade social.

“Existe uma prática que descobrimos depois e que não é tão incomum. A Yara era dependente química, vivia como andarilha na Cidade do Povo. O pai da criança também tinha esse perfil. Muitas vezes, quando nasce uma criança de pais nessa condição, já existe algum tipo de acerto para entregar a criança a terceiros, seja por doação informal ou até por interesses financeiros”, explicou o delegado.

VEJA TAMBÉM: Caso Yara Paulino: polícia deflagra operação e cumpre mandados de prisão e buscas na Cidade do Povo

Segundo Alcino, há a hipótese de que Yara tenha mudado de ideia e desistido de entregar a filha, o que pode ter motivado sua morte. Ela foi encontrada morta após ser linchada em via pública na Cidade do Povo.

“Parece ser uma mistura entre subtração de incapaz com um consentimento inicial. A mãe pode ter desistido da entrega, o que teria gerado um conflito e, possivelmente, resultado no crime contra ela”, completou.

As buscas pela criança

Desde então, a polícia tem realizado diligências para localizar a bebê Cristina Maria. Duas buscas recentes ocorreram nos municípios de Xapuri e Porto Acre, onde surgiram suspeitas de que crianças com características semelhantes à filha de Yara poderiam ser ela. No entanto, ambas as ocorrências foram descartadas após análise.

“Recebemos uma denúncia em Porto Acre envolvendo familiares de pessoas que poderiam estar com a criança. Depois, outro caso muito parecido surgiu em Xapuri, com uma criança de mãe também dependente química e que teria sido entregue a outra família. Era tudo muito semelhante, até a data de nascimento coincidia, mas após checagens, constatamos que não se tratava da Cristina”, relatou o delegado.

SAIBA MAIS: Ex-marido e cunhado de mulher morta na Cidade do Povo, estão entre os presos por participação no crime

A principal dificuldade, segundo ele, é a falta de registros atualizados da criança. “Só temos uma foto da bebê. Não sabemos como ela estaria hoje, o que dificulta ainda mais as buscas”, afirmou.

Apesar dos avanços nas investigações, a polícia ainda não conseguiu reunir provas concretas sobre o paradeiro de Cristina Maria, nem identificar possíveis responsáveis pela subtração. O caso segue em aberto, e a DHPP pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada às autoridades.