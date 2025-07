Cavalo passa mal e desmaia durante cavalgada da Expoacre 2025 devido ao forte calor

Durante a cavalgada que marca a abertura da Expoacre 2025, na manhã deste sábado (26), um cavalo desmaiou supostamente por conta do forte calor registrado em Rio Branco. O animal participava do trajeto quando caiu repentinamente, gerando preocupação entre os participantes.

Populares tentaram ajudar e acionaram apoio veterinário. A temperatura elevada e o ritmo da caminhada podem ter contribuído para o colapso do animal. Ainda não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

A organização do evento alerta para os cuidados com a hidratação de animais e participantes ao longo do percurso.