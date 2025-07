Chuva forte cancela primeira noite de rodeio da Expoacre 2025

A organização da Expoacre 2025 informou o cancelamento da primeira noite de rodeio, prevista para esta segunda-feira (28), devido às fortes chuvas.

A medida foi tomada por questões de segurança dos peões competidores e equipe técnica. A arena do parque de exposições ficou comprometida com o volume de água, impossibilitando a realização das provas.

A organização ainda não divulgou se haverá remanejamento da programação. As demais noites de rodeio seguem previstas, com novidades como as temáticas sociais e a grande premiação anunciada pelo governo, que inclui uma caminhonete para o campeão.

Mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas pelos canais oficiais da feira.