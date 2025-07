Chuva alaga vários pontos da Expoacre em noite de show de Zezé di Camargo e Luciano

A chuva intensa que caiu durante o início da terceira noite de Expoacre 2025 nesta segunda-feira (28) provocou alagamentos em diversos pontos do Parque de Exposições Wildy Viana.

Visitantes e expositores enfrentaram dificuldades para circular pelo espaço, com poças acumuladas e lama em vários trechos do evento.

Em áreas próximas à arena de shows e ao estacionamento, o acúmulo de água gerou transtornos e obrigou o público a improvisar para conseguir caminhar. Algumas tendas menores também foram afetadas, com registros de goteiras e poças ao redor.

Mesmo com os transtornos, a movimentação no parque segue intensa por causa do show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, previsto para esta noite.