Chuvas ficaram abaixo da média e frio predominou no Acre durante mês de junho

O mês de junho (2025) foi marcado por um clima mais seco que o habitual no Acre, além de registrar as temperaturas mais baixas do ano até agora. Em diversas regiões do estado, o volume de chuvas ficou aquém do esperado, com registros muito abaixo da média histórica para o período.

Em Rio Branco, por exemplo, choveu apenas 38 milímetros durante todo o mês — o equivalente a 84,8% da média registrada entre 1991 e 2020, que é de 44,8 mm. Embora o dia 9 tenha concentrado a maior parte da precipitação, com 26,4 mm em 24 horas, a capital teve apenas quatro dias com chuvas significativas (acima de 1 mm). Em outros pontos da cidade, os números foram ainda mais baixos: a estação da Agência Nacional de Águas (ANA) contabilizou apenas 15,8 mm no mês, e o aeroporto da cidade registrou somente 1 mm de chuva.

VEJA TAMBÉM: Friale diz que Julho será o mês mais frio e seco do ano no Acre; veja previsão completa

A situação não foi diferente no restante do estado. Nenhuma região apresentou acumulados expressivos. O maior volume em um único dia fora da capital também foi registrado em Rio Branco, no dia 16, com 33,2 mm. O maior índice do ano, no entanto, continua sendo os 141 mm medidos no município de Cruzeiro do Sul, logo no início do ano, no dia 2 de janeiro.

Apesar da escassez de chuva, o mês também foi marcado pela queda nas temperaturas. A madrugada do dia 25 foi a mais fria do ano até o momento. Em Epitaciolândia, os termômetros marcaram 14,5 °C, enquanto Rio Branco registrou 14,7 °C. Apesar do frio incomum, os números ainda ficaram acima de registros dos últimos dois anos, quando Epitaciolândia atingiu 11,8 °C em maio de 2024, e Assis Brasil teve mínima de 9,7 °C em 2023.