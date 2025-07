Cobra gigante surpreende banhistas e ataca jovem em rio; vídeo impressiona nas redes

O que era para ser um momento de lazer entre amigos por pouco não se transformou em tragédia. Durante um banho de rio, o grupo foi surpreendido por uma cobra de grande porte que se aproximou silenciosamente e atacou um dos rapazes pelas costas.

As imagens do momento, que viralizaram nas redes sociais, mostram o desespero dos banhistas ao perceberem a presença do animal. Gritos e correria tomam conta da cena, enquanto todos tentam sair da água o mais rápido possível.

Apesar do susto, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do jovem atingido nem se a cobra era peçonhenta. Especialistas reforçam a importância de buscar atendimento médico imediato em casos de ataques de animais silvestres, mesmo quando não há sinais visíveis de envenenamento, já que complicações podem surgir.