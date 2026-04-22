A mãe Ariana Paiva fez um apelo nas redes sociais em busca de apoio para a filha, Sara, diagnosticada com encefalopatia não evolutiva. Segundo a mãe, a criança, que é gêmea, deixou de receber acompanhamento do programa “Melhor em Casa” há mais de um ano e nove meses e, desde então, não conta com assistência contínua da rede pública.

Ariana relata que a situação de saúde da filha é delicada e que Sara já sofreu uma convulsão grave, chegando a correr à óbito. Diante da falta de suporte, a mãe afirma que precisou aprender, por conta própria, a lidar com os cuidados diários da criança. “Com ela, eu aprendi a ser fisioterapeuta, aprendi a ser médica, aprendi tudo o que vocês podem imaginar”, disse.

A família enfrenta dificuldades para acessar atendimento. Sem transporte, Ariana não consegue levar a filha até uma unidade de saúde com estrutura adequada. O posto mais próximo, localizado em área rural, possui atendimento limitado, com apenas um médico e um enfermeiro.

Diante desse cenário, a mãe pede ajuda para que o caso chegue às autoridades e possa receber apoio. O objetivo é conseguir tratamento especializado para Sara, inclusive fora do estado.“Espero que me ajudem. Eu quero viajar para São Paulo atrás de tratamento para a minha filha”, afirmou.