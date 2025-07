Com liberação de novos ingressos da Expoacre, Via Verde Shopping registra fila gigantesca

A organização da Expoacre 2025 anunciou a liberação de um novo lote com 4 mil ingressos extras nesta segunda-feira (28) para os aguardados shows das duplas Jorge & Mateus e Matheus & Kauan, que ainda integram a programação oficial da feira. A medida foi adotada após o sucesso das trocas solidárias anteriores, como ocorreu no show de Zezé Di Camargo & Luciano.

Com o aumento da demanda, a organização decidiu repetir o formato que une solidariedade e entretenimento, oferecendo ao público uma nova oportunidade de garantir presença nas apresentações mais esperadas do evento. Matheus & Kauan se apresentam nesta quarta-feira (30), enquanto Jorge & Mateus encerram a feira no domingo (3).

FIQUE POR DENTRO: Expoacre 2025 libera mais 4 mil ingressos para shows de Jorge & Mateus e Matheus & Kauan

A liberação do novo lote movimentou a cidade e causou grande procura no Via Verde Shopping, onde muitas pessoas compareceram com 2kg de alimentos não perecíveis para tentar garantir um ingresso. No entanto, os bilhetes adicionais estão disponíveis exclusivamente na Casa da Amizade, localizada na Rua Marechal Deodoro, 284, no Centro de Rio Branco.

Para efetuar a troca, é necessário apresentar um documento com CPF e doar 2kg de alimentos não perecíveis, com prioridade para óleos. Cada CPF dá direito a apenas um ingresso por show, e a retirada está limitada à disponibilidade do lote.