Com mais de 50 peões na arena, secretário diz que Expoacre tem segundo maior rodeio do Brasil

O rodeio da Expoacre 2025, inicialmente marcado para a noite de segunda-feira (28), precisou ser adiado por conta da forte chuva que atingiu Rio Branco. Nesta terça-feira (29) a programação foi retomada com montaria de 26 peões.

Em entrevista ao ContilNet, o secretário de Agricultura do Acre, Luis Tchê, falou sobre a expectativa para o evento e destacou a conexão do público acreano com a tradição.

“Ontem Deus foi generoso e mandou uma chuva. O tempo é Dele, não é dos homens. Mas hoje a arena vai lotar e a programação segue normalmente”, garantiu.

Segundo o secretário, 52 peões e 52 animais participam da competição deste ano. A dinâmica prevê que 26 montarias ocorram nesta terça e outras 26 na quarta-feira (30), com os melhores tempos seguindo para a semifinal e semi-final na quinta (31).

“O povo acreano tem o rodeio no sangue. Somos o segundo maior rodeio do Brasil em número de público. Isso mostra a nossa responsabilidade em entregar um evento à altura”, afirmou Tchê, destacando o empenho da organização em garantir uma grande festa para celebrar o trabalho e a cultura rural do Acre.

