Com pico de demanda, presidente do Sinear fala de indústria de refrigeração aquecida no Acre

Segundo Antônio Carlos de Araújo Pereira, presidente do Sindicato das Empresas de Ar-condicionado e Refrigeração do Estado do Acre (Sinear), o setor entra agora em seu período mais movimentado do ano, devido à estiagem. Ele conversou com o ContilNet nesta terça-feira (29).

“Estamos no pico do verão. Aqui no Acre, são seis meses de chuva e seis meses de calor intenso. E nesse momento, as empresas estão operando com força total para atender a demanda por manutenção, instalação e funcionamento de sistemas de refrigeração e ar-condicionado”, explicou.

Além das residências e comércios, ele destaca que o setor também é responsável por manter em operação estruturas essenciais, como supermercados, fábricas de gelo, câmaras frigoríficas e redes de frio.

Impacto da indústria

Outro ponto de atenção é a saúde. Antônio Carlos reforça que, durante a seca, as queimadas prejudicam a qualidade do ar, o que torna ainda mais essencial manter a manutenção dos aparelhos em dia.

“O ar-condicionado passa a ser um aliado direto na saúde das pessoas, já que é ele que filtra e produz o ar interno dos ambientes. Por isso, é fundamental trocar os filtros e fazer revisões frequentes nessa época”, alertou.

O presidente do Sinear também destacou a importância do apoio da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) no fortalecimento do setor.

“Vamos levar um grupo com cerca de 15 empresários acreanos, com apoio da Fieac e do Sebrae. É um momento importante para trocar experiências, conhecer novas tecnologias e se atualizar com o que há de mais moderno no mercado”, explicou Antônio Carlos. A Febrava reúne mais de 400 empresas do Brasil, América do Sul e países como a China, sendo referência no setor de refrigeração e ar-condicionado.

Acre como ponto focal

O presidente do Sinear reforça que, apesar de pouca visibilidade, o Acre possui um parque industrial ativo e diversificado nessa área.

“Aqui a gente fabrica câmaras frigoríficas, balcões de frios para supermercados, fábricas de gelo, bebedores industriais de aço inox, entre outros produtos. Muita gente nem imagina o que produzimos por aqui”, destacou.

Avanços e desafios

Antônio Carlos ainda lembra que a refrigeração está presente em todos os setores da sociedade e que o sindicato continua acompanhando de perto os avanços e desafios da área.

“A gente não vive sem refrigeração e climatização. E o nosso sindicato está aqui para garantir que as empresas estejam cada vez mais preparadas para atender essa necessidade fundamental dos acreanos”, ressaltou.

Mesmo estando na “ponta do mapa”, como define o presidente, o Acre está longe de ficar para trás quando o assunto é inovação.

O setor industrial local de refrigeração e climatização está conectado com os grandes centros e já se prepara para participar da Febrava, uma das maiores feiras internacionais do setor, que acontece em setembro, em São Paulo.

Veja o vídeo: