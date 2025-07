Com salário de quase R$ 4 mil, ICMBio abre vaga de emprego para o Acre; confira

Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, está entre os municípios contemplados pelo novo processo seletivo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Um dos três editais abertos pelo órgão federal oferta uma vaga imediata para a área de Fiscalização Ambiental, com salário de R$ 3.795,00.

A oportunidade é destinada a candidatos com ensino fundamental completo e está classificada como nível III. A contratação será temporária, com objetivo de suprir demandas excepcionais da unidade local do ICMBio, o Núcleo de Gestão Integrada (NGI) Cruzeiro do Sul.

As inscrições estão abertas entre os dias 24 de julho e 1º de agosto de 2025. Os interessados podem se candidatar presencialmente na sede do NGI, das 8h às 12h e das 14h às 17h, ou de forma online, pelo e-mail [email protected].

O processo seletivo será composto por análise curricular e teste de aptidão escrita.

Outras vagas pelo Brasil

Além de Cruzeiro do Sul, há outras sete vagas previstas nos editais do ICMBio. Em Iperó (SP), o Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade (ACADEBio) busca quatro profissionais com ensino fundamental incompleto, para atuar na área de Gestão de Unidade de Conservação, com salário de R$ 2.277,00. As inscrições para esse edital vão de 28 de julho a 8 de agosto.

No estado do Rio de Janeiro, três vagas estão abertas na unidade NGI Mico-Leão-Dourado, sendo duas para Rio das Ostras e uma para Silva Jardim. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.795,00, conforme o nível exigido.

Os editais completos estão disponíveis nos canais oficiais do ICMBio.