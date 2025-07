Concurso do ISE: Governo convoca aprovados para curso de formação; veja lista completa

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), publicou a homologação das matrículas para o Curso de Formação de Agente Socioeducativo. Esta etapa é crucial para os candidatos aprovados no concurso público que visa preencher vagas de níveis médio e superior no Instituto.

O Edital nº 104 SEAD/ISE, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (8), traz a lista completa dos candidatos com matrículas confirmadas. A relação inclui os classificados nas categorias masculina e feminina, além dos reclassificados.

Dezenas de candidatos foram considerados aptos e estão agora prontos para iniciar o curso de formação.

Para mais detalhes sobre o certame, os interessados podem entrar em contato com o Instituto Socioeducativo pelo telefone (68) 3227-8076 ou pelo e-mail [email protected]. A Secretaria de Administração também está disponível para atendimento através do e-mail [email protected].

VEJA A LISTA: