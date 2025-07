ContilNet e Orna Audiovisual transmitem a grande final da Rainha do Rodeio da Expoacre 2025

A grande final do concurso Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2025 será realizada na noite desta quinta-feira (24) e contará com transmissão ao vivo pelo portal ContilNet e pela produtora Orna Audiovisual. O evento acontece no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco.

A cerimônia marca o encerramento da etapa seletiva que definirá a representante oficial do rodeio na maior feira agropecuária do estado. O concurso reúne finalistas que passaram por avaliações de beleza, desenvoltura, simpatia e conhecimentos sobre a cultura sertaneja e a ExpoAcre.

A transmissão será disponibilizada nos canais digitais do ContilNet, com imagens e cobertura técnica realizadas pela equipe da Orna Audiovisual. A programação ao vivo permitirá que o público acompanhe todos os detalhes da escolha da nova Rainha do Rodeio, diretamente de casa ou pelo celular.