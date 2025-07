Coruja é resgatada por bombeiros após ficar presa em linha com cerol em Rio Branco

Uma coruja foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre na tarde desta quarta-feira (23), no bairro Cidade Nova, em Rio Branco. O animal estava pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, preso por uma linha com cerol — material cortante utilizado ilegalmente em pipas.

A cena chamou a atenção de moradores que transitavam pela área, e rapidamente acionaram os bombeiros. A equipe do 2º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (2º BEPCIF) realizou a operação utilizando técnicas específicas para garantir a segurança da ave e dos agentes envolvidos.

Embora ainda estivesse com sinais vitais preservados, a coruja apresentava dificuldades para voar, indicando possíveis ferimentos provocados pela linha. Após o resgate, ela foi levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passará por avaliação veterinária e receberá os cuidados necessários para a reabilitação.

O episódio acende um alerta sobre os perigos do uso de cerol e linha chilena, proibidos por lei devido ao alto risco que representam tanto para seres humanos — especialmente motociclistas e ciclistas — quanto para animais silvestres.

Em suas redes sociais, o Corpo de Bombeiros reforçou o pedido à população para que evite o uso dessas linhas cortantes. “O cerol não é apenas uma ameaça para pessoas, mas também representa risco à vida de animais que vivem em áreas urbanas e florestais”, destacou a corporação.