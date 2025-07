Cruzeiro do Sul lidera número casos de Chikungunya e Mayaro no Acre em 2025

O município de Cruzeiro do Sul registrou 91 casos prováveis de Chikungunya, o que representa 65,9% de todos os casos identificados no estado neste ano de 2025, conforme dados contabilizados até a 26ª semana epidemiológica e divulgados pelo Boletim de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Além disso, Cruzeiro do Sul também lidera nos registros de vírus Mayaro em todo o estado, com sete casos confirmados entre janeiro e junho deste ano.

De acordo com os dados oficiais, o estado contabilizou 138 casos prováveis de Chikungunya até o momento, sendo 30 confirmados por exame laboratorial. A maioria dos infectados é do sexo masculino (51,4%), e a faixa etária mais atingida é a de 35 a 49 anos (26,8%).

Na Regional do Baixo Acre, que reúne 11 municípios, a queda foi expressiva: redução de 80,2% em relação a 2024. Apesar disso, Rio Branco ainda lidera dentro da regional, com 11 casos prováveis, o que corresponde a 87,9% dos registros da região.

Já na Regional do Alto Acre, houve um pequeno aumento de 33,3% no total de casos, ainda que apenas dois dos quatro municípios tenham registrado infecções, são deles: Assis Brasil e Epitaciolândia.

Na Regional do Juruá/Tarauacá-Envira, que inclui Cruzeiro do Sul, o total de casos prováveis subiu de 98 em 2024 para 113 em 2025, um crescimento de 15,3%. Embora alguns municípios da região, como Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo, tenham registrado queda, o avanço em Cruzeiro do Sul puxou a média para cima.

Vírus Mayaro: Cruzeiro do Sul também lidera

No primeiro semestre de 2025, foram analisadas 8.722 amostras para vírus Mayaro em todo o estado. O maior volume de testagens ocorreu em Rio Branco, com 5.004 amostras, seguido de Cruzeiro do Sul (2.186) e Tarauacá (366). No total, 15 casos foram confirmados em cinco municípios, com Cruzeiro do Sul liderando novamente (7 casos), seguido de Rio Branco (5).

As taxas de positividade também colocam Cruzeiro do Sul à frente: 46,6% das amostras testadas deram positivo, enquanto Rio Branco registrou 30,3%.