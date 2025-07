Cruzeiro do Sul realiza recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos nesta sexta-feira

Produtores rurais de Cruzeiro do Sul têm um compromisso importante com o meio ambiente nesta sexta-feira, 11 de julho. Das 8h às 12h e das 13h às 17h, será realizada a ação de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, na Estrada da Variante, em frente à Agroboi, no bairro Miritizal I.

A iniciativa faz parte do cronograma estadual de Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos 2025 e tem como objetivo garantir o descarte ambientalmente correto desses resíduos, reduzindo riscos à saúde pública e à natureza. A ação também atende à legislação que obriga os usuários de defensivos agrícolas a devolverem as embalagens após o uso.

A campanha percorre diversos municípios do estado e conta com o apoio de órgãos públicos e entidades do setor agropecuário. Confira as datas e locais já confirmados no cronograma:

Brasiléia – 10 de abril

Local: BR-317, lado direito da saída para Assis Brasil, pátio da loja Casa da Roça (próximo ao Frio Vilhena)

Xapuri – 11 de abril

Local: Secretaria Municipal de Floresta, Agricultura e Pecuária, rua Luiz Ramos, nº 331, bairro Pantanal, no Polo Moveleiro

Acrelândia – 20 de junho

Local: Secretaria Municipal de Agricultura, avenida Adenilson Rogério de Oliveira, ao lado da subestação de energia

Tarauacá – 9 de julho

Local: Rua Quintino Bocaiuva, nº 170, anexo à Laço de Ouro Agropecuária

Cruzeiro do Sul – 11 de julho

Local: Estrada da Variante, nº 500, em frente à Agroboi, bairro Miritizal I

Sena Madureira – 4 de setembro

Local: Avenida Brasil, nº 2154, bairro Triângulo, anexo ao posto do Sisi, em frente ao Supermercado do Euzir

Manoel Urbano – 5 de setembro

Local: Rua Valéria Caldas Magalhães, Centro, ao lado da Raça Agropecuária

A recomendação é que os produtores levem as embalagens devidamente lavadas, seguindo o procedimento de tríplice lavagem, e apresentem a nota fiscal do produto. O comprovante de devolução pode ser exigido em fiscalizações e é importante para manter a regularidade da produção agrícola.

A devolução correta das embalagens contribui diretamente para uma produção mais segura e para a preservação dos recursos naturais.