DCE e atlética da Ufac lamentam morte de estudantes em grave acidente com carreta

Um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (16) deixou cinco mortos na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás. A colisão frontal envolveu uma carreta e um dos ônibus que transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), com destino ao 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta invadiu a contramão e colidiu com o primeiro veículo de um comboio de ônibus. No coletivo atingido, viajavam 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. Com o impacto, morreram no local o motorista do ônibus, três estudantes e o motorista da carreta. Um passageiro da carreta ficou gravemente ferido.

Estudantes do Acre também participam do congresso nacional da UNE, mas, conforme apurado, não estavam no comboio envolvido no acidente.

Em nota pública, o curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Atlética Sensacionalista e do Centro Acadêmico Elson Martins, lamentou a tragédia. “Recebemos com tristeza a notícia do acidente envolvendo o ônibus da comissão da UFPA, que ia em direção ao 60º Congresso da UNE. Com muita dor, a Atlética Sensacionalista e o Centro Acadêmico Elson Martins se unem em luto e exaltamos a memória de cada um dos que hoje tiveram sua vida interrompida, mas permanecerão para sempre como parte da luta dos estudantes”, afirmaram.

O Diretório Central dos Estudantes da Ufac (DCE/UFAC) também se pronunciou, manifestando pesar e solidariedade às famílias das vítimas e à comunidade acadêmica da UFPA. “Ver vidas interrompidas a caminho de um espaço de formação política e coletiva é profundamente devastador. Reafirmamos nosso compromisso com a luta por condições seguras de deslocamento estudantil, pela valorização da vida e pelo direito de sonhar e lutar por um país melhor. Que tragédias como essa nunca mais se repitam”, diz a nota.

As autoridades seguem investigando as causas do acidente.

