Após ser condenada, deputada Carla Zambelli é presa na Itália, confirma Ministério da Justiça

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi presa na Itália nesta terça-feira (29), conforme afirmou o Ministério da Justiça brasileiro. Agentes da polícia italiana foram até o apartamento que ela estava ocupando e efetuaram a prisão.

Zambelli havia fugido para a Itália após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes de chegar ao país europeu, ela passou pelos Estados Unidos.

O deputado italiano Angelo Bonelli revelou em sua conta no X (antigo Twitter) que foi ele quem forneceu o endereço de Zambelli à polícia italiana. “Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneci o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli”, escreveu o parlamentar.

O Ministério da Justiça brasileiro já havia solicitado oficialmente a extradição da deputada, que era considerada foragida e teve seu nome incluído na lista da Interpol. Ainda não há data para a vinda dela para o Brasil.

Relembre o caso

A decisão do STF de condenar Carla Zambelli e determinar a perda de seu mandato (o que ainda será analisado pela Câmara dos Deputados) foi tomada após ela ser acusada de invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em janeiro de 2023. A ação teria sido realizada em parceria com o hacker Walter Delgatti, que também está preso.

Desde maio, a parlamentar deixou o Brasil, passou pelos Estados Unidos e, por ter cidadania italiana, mudou-se para a Itália, onde foi finalmente localizada e presa.

Fonte: Ministério da Justiça/Angelo Bonelli (X), G1

Redigido por ContilNet.