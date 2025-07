Desde 2005 na Expoacre, locutor Big Boy celebra evolução do rodeio e destaca nível nacional da festa

Com a voz marcante que embala as noites da arena da Expoacre há duas décadas, o locutor Big Boy tem acompanhado de perto a transformação do rodeio em Rio Branco.

Desde 2005 na narração oficial do evento, ele relatou com entusiasmo ao ContilNet as mudanças e avanços que testemunhou ao longo dos anos.

“Na minha época, o rodeio era muito defasado. Hoje a gente vê uma inovação incrível, com animais de qualidade, locutores preparados e uma estrutura que cresce a cada edição”, destaca.

Além da evolução técnica e estrutural do evento, Big Boy também enfatiza a valorização dos profissionais e a força da Expoacre no cenário nacional. “A Expoacre não deixa nada a desejar. Hoje temos uma das maiores premiações do Brasil. Em Cruzeiro do Sul foi uma picape montana, e aqui em Rio Branco, mais uma caminhonete zero quilômetro”, afirmou.

Para ele, a festa alcançou um patamar de excelência que a coloca entre as principais exposições agropecuárias do país. O locutor também fez questão de ressaltar a importância econômica e social da Expoacre para o estado.

“Hoje, na minha concepção, uma das maiores exposições agropecuárias do Brasil, fomenta o nosso agro, fomenta a nossa pecuária, a nossa agricultura. Então tudo isso, ela vem oferecendo o melhor para todo o estado do Acre Trazendo e gerando economia, gerando emprego, gerando renda para todo o estado”, disse.