Detento que morreu na Papuda foi preso por atirar pedra em viatura

Cleiciano das Neves Dantas, de 22 anos, morto no Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião, na segunda-feira (30/6), foi preso, em 30 de maio, após atirar pedra contra uma viatura.

Na data, ele foi denunciado por vizinhos durante um surto. Com a chegada da polícia, ele teria atirado a pedra e fugido, mas logo foi capturado.]

A família alega que o jovem tinha problemas psicológicos graves, comprovados por laudo, e fazia uso contínuo de medicação controlada à época da prisão.

Durante o período que esteve no CDP, Cleiciano estava sem os remédios necessários, segundo a família.

A guia de sepultamento aponta algumas das causas do óbito, como choque hipovolêmico, redução significativa do volume sanguíneo no corpo, e hemorragia intra abdominal.

O rapaz tinha diversos ferimentos espalhados pelo tronco, rosto e pernas

A viúva de Cleiciano, Déborah Dantas, defende que o detento devia ter recebido tratamento de acordo com o seu quadro, em uma clínica.

Segundo ela, há informações de que o marido era constantemente agredido, o que se confirmou com os hematomas visíveis no corpo

O corpo do preso foi encontrado, em 30 de junho, na Papuda, com sinais de múltiplas agressões. Quatro dias depois, dois policiais penais foram afastados após a repercussão da morte do detento.

O afastamento ocorre após pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para que as circunstâncias da morte sejam devidamente analisadas.

Em nota, a Seape-DF “reforça que tem operado com rigor exigido e colaborado com os órgãos competentes para esclarecimento do ocorrido”.

“A Seape-DF instaurou Procedimento de Investigação Preliminar (PIP) e tem atuado com o devido rigor e em colaboração com os órgãos competentes para garantir a completa elucidação dos fatos”, afirma a secretaria.

Os nomes dos servidores não foram divulgados.

Ao Metrópoles o MPDFT informou que o Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional (Nupri) instaurou procedimento investigativo para apuração do óbito.