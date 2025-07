Em agenda no Juruá, Michelle Bolsonaro diz que o PL foi um partido que ‘pintou o Brasil de rosa’

Durante agenda em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira (11), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um discurso marcado por emoção, mobilização política e forte apelo à participação feminina. A visita faz parte da estratégia nacional de fortalecimento do PL Mulher, braço feminino do Partido Liberal, do qual Michelle é presidente nacional.

Recebida com entusiasmo por apoiadores, Michelle iniciou sua fala de forma descontraída e reafirmou sua ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro:

“É uma felicidade poder estar aqui com vocês. Amam o Bolsonaro? Também! Temos algo em comum, ó. Ele está com nós. É nóis.”

Mas foi ao abordar o trabalho de mobilização feminina que a ex-primeira-dama fez sua fala mais contundente:

“O PL saiu do papel há dois anos. Existia há uma década, mas nós conseguimos construí-lo nos 26 estados e no Distrito Federal em apenas um ano. Pintamos o mapa do Brasil de rosa. Elegemos 995 mulheres, 849 vereadoras, 61 prefeitas e 85 vice-prefeitas. Isso foi histórico!”, destacou Michelle, exaltando o crescimento do protagonismo feminino nas urnas.

Michelle Bolsonaro também compartilhou trechos pessoais de sua trajetória até a política, revelando que, antes de se casar com Jair Bolsonaro, tinha aversão ao tema.

“Eu fui ensinada que cristão e política não se misturavam, mas fui entendendo que política é uma ferramenta para transformar vidas. Se você entra para a política e só melhora a sua vida, está errado. A política tem que ser em prol da população”, afirmou, sendo bastante aplaudida.

A visita a Cruzeiro do Sul integra uma série de agendas que Michelle tem cumprido em todo o país para fortalecer as bases do PL Mulher nos municípios. Segundo ela, o objetivo é construir um partido cada vez mais capilarizado e com presença forte nas próximas eleições.

“Esse é um trabalho com amor. A gente está aqui para dar voz a quem não tem voz e para trazer melhorias para o nosso povo”, concluiu.