Enfurecida, mulher esfaqueia o marido no trabalho dele; vítima pediu que ela não fosse presa

O manobrista Márcio Andrade dos Santos Vieira, de 42 anos, ficou gravemente ferido após ser golpeado com uma faca no abdômen na noite deste domingo (13), no Beco da Cigana, localizado no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Márcio trabalha como manobrista em um restaurante e pizzaria, quando foi surpreendido pela própria esposa, que possui uma medida protetiva contra ele. Na ocasião, a mulher discutiu com garçons do estabelecimento e, como o local já estava encerrando as atividades e Márcio se preparava para encerrar o plantão, ela foi em direção ao marido e iniciou uma discussão.

Com os ânimos exaltados, a mulher sacou uma faca e desferiu um golpe no abdômen de Márcio. Em seguida, fugiu correndo pela via conhecida como Beco da Cigana, que dá acesso ao bairro Cidade Nova, onde seria a residência do casal.

Ainda conforme a polícia, mesmo com a medida protetiva em vigor, o casal continuava vivendo junto. Ao ser informado de que a esposa poderia ser presa, Márcio pediu aos policiais do 2° Batalhão que não a prendessem e que não fossem atrás dela para conduzi-la à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Diante disso, foi registrado apenas um Boletim Informativo, já que a vítima declarou que não pretende representar criminalmente contra a companheira por meio de um Boletim de Ocorrência (BO).

Colegas de trabalho da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou Márcio ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), iniciou as investigações. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).