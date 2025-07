Entregador atropelado por motorista alcoolizado morre no PS; acusado foi preso ao tentar fugir do hospital

O motociclista Jocimar Silva Bedone, de 43 anos, morreu no Centro Cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco, após dar entrada em estado gravíssimo ao ter sua motocicleta atingida na traseira por um carro na noite deste sábado (12), na Alameda Sabiá, no Distrito Industrial, em Rio Branco. O motorista envolvido no acidente, identificado como Amarílio dos Santos Campos Neto, de 33 anos, capotou o veículo, ficou ferido e precisou de atendimento médico, mas acabou preso ao tentar fugir da unidade de saúde.

Segundo informações de testemunhas, o entregador trafegava em uma moto modelo Factor, de cor preta, no sentido bairro-centro pela Alameda Sabiá, quando foi surpreendido por um veículo modelo Jeep, de cor cinza, que trafegava em alta velocidade e colidiu violentamente com a traseira da motocicleta.

Com o impacto, a moto e o motociclista foram arremessados de um barranco, ganharam altura e colidiram contra a parede de uma olaria. A motocicleta atingiu a lateral do prédio, enquanto o corpo do entregador perfurou a parede com a cabeça e o tórax, ficando inconsciente no local.

Após a colisão, o Jeep capotou várias vezes e parou em frente à olaria. De acordo com testemunhas, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que inicialmente enviou uma ambulância de suporte básico, seguida por uma unidade de suporte avançado. Jocimar foi entubado ainda no local e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo. Amarílio sofreu apenas escoriações, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e também foi levado à mesma unidade hospitalar. Minutos depois, ele deixou o local alegando que seguiria para a Unimed, onde buscaria atendimento médico.

Entenda: vídeo mostra entregador sendo atingido por carro em alta velocidade em Rio Branco

No caminho, no entanto, militares o interceptaram e perguntaram se ele gostaria de realizar o teste do bafômetro novamente. Diante da nova recusa, Amarílio recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deve responder por homicídio e por dirigir sob efeito de álcool. O acusado deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta e o carro foram removidos por um guincho.