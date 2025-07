Equipe de Gusttavo Lima confirma repasse de R$ 260 mil para cirurgia de criança em Cruzeiro do Sul

A equipe do cantor Gusttavo Lima confirmou, nesta semana, o repasse de R$ 260 mil para ajudar na cirurgia do pequeno Bruno Vinícius Guirado Teixeira, de 11 anos, morador de Cruzeiro do Sul. O valor será destinado diretamente ao hospital responsável pelo procedimento, marcado para as próximas semanas, e inclui ainda o custeio das passagens aéreas e hospedagem da família.

Bruno sofre de crises severas de epilepsia e necessita de uma cirurgia de estimulação cerebral profunda (DBS), que tem um custo total de R$ 391 mil. A confirmação da doação foi recebida com alívio pelo pai do garoto, Marcus Vinícius Guirado Teixeira, que acompanha de perto a batalha para garantir o tratamento do filho.

“O valor será depositado no dia 1º de agosto, diretamente na conta do hospital. A equipe do Gusttavo Lima cumpriu o que prometeu, e isso nos dá muita esperança”, disse Marcus.

Apesar do gesto grandioso do artista, a família ainda precisa arrecadar cerca de R$ 130 mil para completar o valor total da cirurgia e arcar com os custos da estadia em outra cidade por aproximadamente 30 a 35 dias, além de um segundo deslocamento necessário para a ativação do dispositivo entre 30 e 40 dias após o procedimento.

A campanha solidária continua, mas enfrenta um novo desafio: a falsa impressão de que todos os custos já foram cobertos. “Está na boca do povo que o Gusttavo Lima pagou tudo, mas ainda falta. As pessoas estão relutando em comprar as rifas, talvez até em participar do nosso arraial”, lamentou Marcus.

Para tentar esclarecer a situação, a família prepara uma prestação de contas pública, que deve ser divulgada entre segunda e terça-feira. Enquanto isso, ações beneficentes seguem em andamento, como a venda de rifas e um arraial solidário que acontece neste sábado (26).

A contribuição da comunidade continua sendo essencial para garantir que Bruno possa realizar a cirurgia e conquistar uma vida com mais qualidade e dignidade.