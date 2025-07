Escândalo na NBA! Marcus Morris é preso na Flórida por fraude financeira

Marcus Morris, ala-pivô com passagens por Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, foi preso no último domingo (27/7), em Broward County, na Flórida, por suposta fraude financeira. De acordo com investigação realizada pela polícia local, o atleta foi detido pela emissão de cheques sem fundo. O jogador de 35 anos segue sob custódia e sem direito a fiança.

Atualmente sem clube, Morris foi detido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale. No X, antigo Twitter, o jogador criticou a polícia local.

“É uma loucura. Por essa quantia, eles vão te envergonhar no aeroporto com a sua família. Eles fizeram vocês pensarem que o mano fez alguma fraude. Eles poderiam ter ido para o presídio por tudo isso. Quando vocês ouvirem a verdadeira história dessa m**da, cara. Tudo o que posso dizer é: lição aprendida. Mano, conto para vocês amanhã. Essa m**da estranha me deu dor de cabeça. Não consigo parar nada”, escreveu o jogador.

Carreira de Morris na NBA

Morris iniciou carreira na NBA em 2011, após ser selecionado no Draft pelo Houston Rockets. Ele ainda coleciona passagens por Phoenix Suns, Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers.

Na última temporada como atleta da NBA, em 2023/24, jogou 21 partidas, com médias de 5,9 pontos e 2,4 rebotes por jogo. A última equipe pela qual Morris atuou foi o Cleveland Cavaliers.

The wording is crazy. Damn for that amount of money they’ll embarrass you in the airport with your family. They got y’all really thinking bro did some fraud shit. They could have came to the crib for all that. When y’all hear the real story on this shit man. All I can say is…

— Keef Morris (@Keefmorris) July 28, 2025