Escolha da Rainha do Rodeio acontece na próxima semana; madrinha será escolhida por voto popular

O tradicional concurso Rainha do Rodeio da Expoacre chega à sua 26ª edição trazendo novidades que prometem deixar a disputa ainda mais acirrada e participativa. Neste ano, a escolha da Rainha e da Princesa será realizada no dia 24 de julho, às 19h, no auditório do Detran (antiga FAAO), em evento que antecede a abertura oficial da feira agropecuária.

Ao todo, são 14 candidatas na disputa, sendo 10 representantes de Rio Branco e 4 do interior — Mâncio Lima, Xapuri, Bujari e Porto Acre. A seletiva inicial ocorreu no último dia 3 de julho, reunindo 87 meninas inscritas. Como já é tradição, além dos prêmios, as eleitas terão a honra de participar da Cavalgada de abertura da Expoacre, que este ano celebra seus 50 anos de história.

Votação para Madrinha dos Peões será aberta ao público

A principal novidade desta edição é o método de escolha da Madrinha dos Peões, título que será definido de forma totalmente interativa e popular. Durante os primeiros dias da Expoacre 2025, o público poderá votar através de totens interativos espalhados pelo Parque de Exposições Wildy Viana, além do uso de QR Codes disponibilizados pelas próprias candidatas durante suas campanhas no evento.

“Elas vão poder fazer campanha dentro da Expoacre, disponibilizando um QR Code para votação, além dos totens disponíveis pelo parque”, explica Roberta Lima, uma das organizadoras do concurso, promovido pela Associação dos Colunistas Sociais do Acre (Acos) em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Candidatas já se mobilizam nas ruas por votos

Algumas das finalistas já começaram suas campanhas pelas ruas de Rio Branco. Nesta semana, a candidata Letícia Rocha chamou atenção ao iniciar seu pedido de votos de forma bem-humorada no sinal da Avenida Ceará, uma das mais movimentadas da capital.

A escolha da Madrinha dos Peões será revelada no dia 28 de julho, durante a abertura oficial do Rodeio da Expoacre 2025.