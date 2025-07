Empreendedorismo Feminino reúne três movimentos e movimenta a Expoacre

Na 50ª edição da Expoacre, o espaço de empreendedorismo feminino segue como um dos pontos fortes da feira. Patrícia Dossa, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora (SEMEC), conversou com o ContilNet nesta terça-feira (29) sobre a organização.

“É o quarto ano que estamos aqui com essa união de forças. Criamos esse espaço com apoio do Governo do Estado, Sebrae, Ascisa, Federacre e SEICT, para alavancar as vendas dessas mulheres. Muitas delas esperam a Expoacre o ano inteiro por essa oportunidade”, explica Patrícia.

O espaço reúne três movimentos formados exclusivamente por mulheres: o próprio SEMEC, o grupo Compre de uma Mãe e o coletivo Elas Fazem Acontecer.

Elas ficam bem em frente à arena de shows, com uma fachada rosa. Apesar de o movimento nas primeiras noites ter sido moderado, especialmente em dias com grandes shows, a organização está otimista para os próximos dias.

“É uma chance de fazer networking e boas vendas. Por isso, deixo o convite: venham conhecer, comprar e apoiar o empreendedorismo feminino do Acre”, reforça Patrícia.