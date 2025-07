Estádio Florestão passará por reforma do gramado e será rebatizado como Tonicão

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Adem Araújo, confirmou o fechamento do estádio Antônio Aquino Lopes ainda neste mês para a realização de uma reforma completa no gramado. Inaugurado em 11 de março de 2012, o estádio, até então conhecido como Florestão, passará a se chamar “Tonicão”, em homenagem ao ex-presidente da federação, Antônio Aquino.

A reforma inclui a troca integral do gramado e a reestruturação do sistema de drenagem. De acordo com o dirigente, a areia será trazida de Rondônia e a nova grama virá do Mato Grosso. “Teremos um gramado de Série A. Trabalhei para garantir os recursos necessários para essa obra”, afirmou Adem Araújo.

A previsão é que os serviços durem, no mínimo, 90 dias. Para não comprometer o calendário esportivo, a FFAC solicitou à Secretaria de Esportes a liberação da Arena da Floresta em três datas para sediar partidas da segunda divisão do Campeonato Acreano.

O presidente da FFAC também revelou que existe um projeto para a instalação de cadeiras no estádio, embora ainda não haja recursos disponíveis para a execução. “É uma meta até o fim do meu mandato”, disse.