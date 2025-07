Expoacre 2025: Governo divulga horário de abertura dos portões da arena de shows; confira

A organização da Expoacre 2025 anuniciou ao ContilNet, nesta terça-feira (22), o horário de abertura da arena de shows. O evento inicia no próximo sábado (26) e finaliza no dia 3 de agosto (domingo).

SAIBA MAIS: Expoacre 2025: veja o que está proibido levar para os shows e evite ser barrado na entrada

Os portões vão abrir para o público a partir das 18h. São cinco atrações nacionais.

A programação dos shows inicia no domingo (27). O palco principal receberá o cantor Gusttavo Lima, uma das atrações mais aguardadas pelo público.

Já na segunda-feira (28), será a vez da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que promete emocionar com seus clássicos. Nesta mesma noite, a Arena de Rodeios abre sua programação às 19h30.

Na terça-feira (29), a cantora Fernanda Brum comanda a programação gospel da feira com uma noite de louvor. A etapa do rodeio também segue na Arena, no mesmo horário.

A quarta-feira (30) terá o show da dupla Matheus & Kauan, e a continuidade das disputas no rodeio.

A quinta-feira (31) será voltada ao público infantil, com apresentações temáticas de Moana 2, Roblox e Família Tubarão. O rodeio também terá sua última etapa nesta data, com a grande final às 19h30.

Na sexta-feira (1º de agosto), as atrações para as crianças continuam com espetáculos de Encanto, Divertida Mente e Meu Malvado Favorito. A noite contará ainda com o Tribe Festival, voltado à música eletrônica, reunindo DJs e estrutura especial para o público jovem.

O sábado (2 de agosto) será marcado pelo Ecofest, evento que une cultura, sustentabilidade e valorização dos produtos regionais, além do tradicional Casamento Civil Coletivo, às 17h. O encerramento da Expoacre acontece no domingo (3 de agosto) com o show da consagrada dupla Jorge & Mateus no palco principal.

Veja o que está proibido levar para os shows e evite ser barrado na entrada

Com a proximidade da Expoacre 2025, uma dúvida recorrente entre os visitantes volta à tona: o que pode e o que não pode ser levado para dentro da arena de shows?

Para esclarecer, o ContilNet conversou com Taiane Santos, diretora técnica da Casa Civil e coordenadora adjunta do evento. Segundo ela, alguns itens estão expressamente proibidos por questões de segurança.

Itens proibidos na arena de shows:

Geleiras

Copos térmicos

Cadeiras dobráveis

Objetos pontiagudos

A entrada do público será acompanhada por revistas pessoais feitas por equipes de segurança.

Ainda de acordo com Taiane, os participantes que desejarem consumir bebidas alcoólicas ou água poderão adquirir os produtos nos pontos de venda localizados dentro da arena.