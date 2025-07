ExpoAcre 2025: restam últimas unidades do Camarote do Patrão para show de Jorge e Mateus

A ExpoAcre 2025 se aproxima do grande show da dupla Jorge e Mateus, que acontecerá no domingo, 3 de agosto, a partir das 19 horas. O destaque deste ano é o Camarote do Patrão, que tem as últimas unidades disponíveis para venda, já que os demais setores estão esgotados.

Os ingressos para o Camarote do Patrão são vendidos em formato de pulseira individual, com quantidade limitada. O valor para adquirir uma das últimas unidades é de R$ 250, e compras podem ser feitas no cartão de débito ou crédito, mas terão acréscimo das taxas da operadora.

Os interessados podem adquirir seus ingressos presencialmente no Via Verde Shopping e na loja matriz e Espaço Galvez da Pão de queijo, ou pela Bilheteria Digital. Para maior comodidade, há também serviço de disk-entrega pelos números (68) 99215-1997, (68) 99245-1505 e (68) 98415-1146.

Além do show principal, o evento contará com pré-show e pós-show com a Virl Toyt, garantindo uma experiência completa aos fãs de música sertaneja.